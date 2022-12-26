السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أقل من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا



سيئول 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 25545 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت البلاد كذلك 42 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و832 حالة.

// انتهى //

06:25ت م

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سيئول 02 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 26 ديسمبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 25545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28 مليونا و684 ألفا و600، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت البلاد كذلك 42 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و832 حالة.// انتهى //06:25ت م0009

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