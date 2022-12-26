شكرا لقرائتكم مشاهد لحالة مطرية غزيرة جنوب أملج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على مركز الشبعان جنوب محافظة أملج، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “متابعات الخليج 365“، هطول أمطار غزيرة جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

توقعات بتساقط الثلوج

ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.