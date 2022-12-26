خريطة الحالة المطرية الثامنة خلال الساعات المقبلة

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الرياض - محمد الوسيري - توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار هطول الأمطار تزامنًا مع الحالة المطرية الثامنة التي تشهدها مدن المملكة.

سقوط أمطار

وتوقع الحصيني عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أن تشهد الحالة الجوية اليوم أمطاراً على أجزاءٍ من حائل والقصيم والرياض وشماله وجنوبه والشرقية، وأمطاراً من خفيفة لمتوسطة وغزيرة شرق حائل والجوف.

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سحب رعدية

وتابع الحصيني باحتمالات تكون سحب رعدية ممطرة منذ صباح اليوم الساعة 6:55 على كل من شرقي الحدود الشمالية وحائل حتى شمال سدير.

أمطار متفاوتة

كما توقع الحصيني هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وحائل والشرقية وجازان والأفلاج ومحافظات شمال وغرب الرياض خاصة شرقه وقطر والإمارات وعْمان مع رياح نشطة من اليوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء.

فيما توقع الحضيني أن يعقب الحالة الممطرة الثامنة موجة برد شبه قوية على معظم المناطق وهي الموجة الباردة الثالثة منذ دخول شتاء هذا العام متوقع الحرارة بين “1-3″المئوي على الشمالية، بينما تقترب من الواحد خارج المدن في الوسطى وداخل المدن بين”3-7” درجات الشرقية والمدينة ونجران بين”12-8″ومكة وجدة بين “13-17”

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.