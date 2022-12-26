شكرا لقرائتكم فرص استثمارية واعدة أمام السعوديين بعد خروج المخالفين من السوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المحامي محمد العنزي، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المواطنين، لاسيما بعد خروج المخالفين من السوق.

وأشار العنزي، في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إلى وجود فجوة كبيرة في السوق بعد خروج المخالفين وتضييق الخناق عليهم.

مكافحة الفساد

من جانب آخر، أشاد المحامي بجهود السلطات في مكافحة الفساد، وما تقوم به النيابة العامة بحوكمة إجراءات مكافحة جرائم التستر؛ لصون حق المجتمع.