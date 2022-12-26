اخبار السعوديه

صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم صورة فضائية.. نصف سماء مغطاة بالغيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهرت صورة فضائية نشرتها الجمعية الفلكية في جدة، نصف سماء المملكة مغطاة بالغيوم.

نصف سماء المملكة مغطى بالغيوم

وأوضحت الجمعية أن القمر الصناعي دسكفر التابع لوكالة ناسا التقط صورة للكرة الأرضية أول أمس تظهر نصف سماء المملكة مغطاة بالغيوم.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

وتابعت: القمر الصناعي يواجه الأرض وهو في نقطة لاجرانج1 مباشرة بين الأرض والشمس، وهذا المدار يحافظ على القمر الصناعي بحيث لا يحتاج لعملية مناورة مدارية لتصحيح موقعه سوى مرات قليلة خلال عدة سنوات.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا