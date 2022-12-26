4 ملايين وجبة فائض طعام في عام - #عاجل

فيما أكد الأمين العام لمجلس جمعيات حفظ النعمة في المملكة، عامر دعيج الدخيل، تفعيل برنامج: «حفظ الفاقد والمهدر في أسواق النفع العام» في الرياض، أعلن البدء في تنفيذه في بعض المناطق السعودية الأخرى، وجارٍ العمل على تمكين كافة المحافظات والمناطق، للعمل عليه، وذلك سعيًا لحفظ الموارد والحد من هدر النعمة السائد في أسواق النفع العام، والسعي لتثقيف المجتمع برسائل تحد من السلوك الشرائي الخاطئ، في المراكز التجارية وأسواق النفع العام مع كافة الجهات المعنية، موضحًا أن مجلس الجمعيات، حدد «ترتيبية» لمعالجة المهدر من الأغذية، وهي على الترتيب التالي: منع الفاقد والمهدر من الأغذية، وإعادة توزيع الأغذية، تحويل المتبقي منها إلى أعلاف، والمتبقي منها إلى أسمدة، وطاقة.

40 جمعية

كشف الدخيل لـ«دوت الخليج»، أن إجمالي جمعيات حفظ النعمة في المملكة حالياً، نحو 40 جمعية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتشير الأرقام الإحصائية لجهود الجمعيات في إعادة توزيع الطعام خلال عام واحد، إلى أن عدد الوجبات 4 ملايين وجبة، و300 ألف سلة غذائية، و700 الف مستفيد، و4 آلاف متطوع ومتطوعة، موضحاً أن برنامج حفظ الفاقد والمهدر في أسواق النفع العام في الرياض، على مدى الـ 7 أشهر، وفر للمستفيدين 240 ألف كجم، من الخضار والفواكه والتمور واللحوم والورقيات والدواجن، واستفاد منها 10 آلاف و981 أسرة، والمبلغ المقدر لها أكثر من مليون ريال، مشددًا على أن رؤية المملكة 2030، إذ جاءت داعمة ومحفزة لقطاع حفظ النعمة بالمملكة، التي تساعد هذا القطاع على تحقيق التنمية المستدامة، ولفت النظر إلى الأمن الغذائي وضرورته.

الكرم والبذخ

قال: يجتهد المجلس، وكذلك جمعيات حفظ النعمة في المملكة، في الجانب التوعوي والتثقيفي ويحرصون عليه، وأن الجمعيات تتسابق في نشر كل ما يحقق التوعية المجتمعية، وتسعى لاستقبال الزيارات التثقيفية، وتقديم الورش التدريبية، التي تهتم بتثقيف أفرادها وزيادة توعيتهم، ونظرًا لجهود قطاع حفظ النعمة في توعية الأفراد والمنشآت، نلاحظ وعي أفراد المجتمع بأهمية حفظ النعمة في المناسبات، وسعيهم للتخطيط المسبق مع جمعيات حفظ النعمة، لحفظ ما يزيد من نعم في هذه المناسبات، لافتًا إلى أن المفاهيم الخاطئة هي المتسبب في الهدر في المناسبات، حول كرم الضيافة وعدم التفرقة بين الكرم والبذخ، مضيفاً أن مجلس الجمعيات، وقع اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مجال التوعية والتثقيف للحد من هدر الغذاء، وتمكين جمعيات حفظ النعمة، من الاستفادة من فائض الطعام في أسواق النفع العام، مبينًا أن هناك تعاونا بين جمعية حفظ النعمة مع جمعية الرفق بالحيوان، وذلك لفرز الفائض من الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي.

أدوار الجمعيات

01- نشر الوعي في المجتمع حول أهمية حفظ النعمة ومكافحة الإسراف.

02- توزيع فائض الطعام وإيصاله للمستفيدين، بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية وتعبئته وتغليفه.

03- تحفيز العمل التطوعي، وإتاحة الفرصة للشباب السعودي، للالتحاق بالبرامج التطوعية.

04- تأمين فرص عمل للشباب والفتيات لأعمال حفظ النعمة.

أدوار المجلس التخصصي

01- تمثيل جمعيات حفظ النعمة.

02- تمكين جمعيات حفظ النعمة.

03- تنسيق أعمال الجمعيات.