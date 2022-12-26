277 مليونا قيمة مخالفات النقل على الطرق - #عاجل

بلغ إجمالي السائقين السعوديين المؤهلين بنشاط توجيه المركبات 380.3 ألف سائق العام الماضي، فيما بلغ عدد السائقات المؤهلات 6 آلاف سائقة، وارتفع عدد الشركات المزاولة للنشاط إلى 34 شركة، مقارنة بعام 2020 التي بلغت 16 شركة، ووصل عدد الرحلات المسجلة حتى نهاية العام الماضي إلى 325.7 مليون رحلة، في وقت بلغت الإيرادات المحصلة من مخالفات النقل على الطرق 277.6 مليون ريال بنسبة تحصيل 1207%.

عمليات نقل

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل العام الماضي، ارتفاع عمليات خطابات المرور إلى 224.5 ألفا، مقابل 5.2 آلاف عمليات خطابات المرور، وارتفاع عمليات بطاقات السائقين إلى 5.9 آلاف، وانخفاض عمليات التراخيص المقيدة إلى 9 آلاف عملية مقابل 11.8 ألف عملية ترخيص، وانخفاض عمليات طلبات التراخيص إلى 5.9 آلاف ترخيص مقابل 6.4 آلاف ترخيص، وارتفاع عمليات إصدار التراخيص إلى 7.9 آلاف ترخيص، وانخفاض عمليات نقل مقر التراخيص إلى 409 آلاف عملية مقابل 687 ألف عملية، وارتفاع عمليات النقل الخاص إلى 20.9 ألف مقابل 15 ألف عملية نقل خاص في 2020.

خدمات وصل

استحوذت عمليات خدمات الربط على النصيب الأكبر من خدمة وصل، حيث بلغ إجمالي عدد عمليات الربط 18.6 مليارا، وحلت مواقع تتبع المركبات ثانيا بـ17.7 مليارا، ومواقع التتبع في استقبال توجيه المركبات ثالثا بـ872 مليونا، وعدد الرحلات في خدمة رقابة وصل رابعا بـ63.4 مليون رحلة، والشاحنات المسجلة في منصة وصل خامسا بـ176.5 شاحنة مسجلة، والمنشآت الناقلة ما بين المنشآت وأفراد سادسا بـ18.9 ألف منشأة ناقلة، والشركات المؤهلة لخدمات التتبع سادسا بـ23 شركة مؤهلة.

15.72% اعتراضات

ارتفع المعدل السنوي للاعتراضات على المخالفات إلى 15.72% مقابل 15.42% في عام 2020، وانخفض معدل قبول الاعتراضات بشكل مطرد بـ45% مقابل 57% في عام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة لهيئة النقل 287.1 مليون ريال بنسبة 1074%، وتصدرت مخالفات النقل على الطرق الإيرادات المحصلة بـ1207%، والتي بلغت 277.6 مليون ريال، ورسوم الخدمات العامة الأخرى ثانيا بـ306% وبلغت 8.7 ملايين ريال، وبيع الوثائق والأنظمة ثالثا بـ627.4 ألف ريال بـ418%، والجزاءات والغرامات رابعا بـ79.2 ألف ريال بـ12%، والإيرادات المتنوعة غير المصنفة خامسا بـ20.9 ألف ريال بـ30%.

مخالفات ورحلات

277.6 مليونا إيرادات محصلة من مخالفات النقل

386.3 ألف سائق مؤهل

224.5 ألفا ارتفاع عمليات خطابات المرور

34 شركة مزاولة لنشاط المركبات

325.7 مليون رحلة مسجلة

7.9 آلاف إصدار التراخيص

17.7 مليار موقع لتتبع المركبات

%15.85 اعتراضات على المخالفات

278.1 مليارا إيرادات محصلة للنقل

أبرز الإيرادات المحصلة:

مخالفات على الطرق: 277.6 مليون ريال

رسوم الخدمات العامة: 8.7 ملايين

بيع الوثائق والأنظمة: 627.4 ألفا

الجزاءات والغرامات: 79.2 ألفا

إيرادات غير مصنفة: 20.9 ألفا