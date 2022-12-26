شكرا لقرائتكم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، البدء في صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء، والمنزوعة ملكيتها لصالح المشروع.

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استكمال المستندات

ودعت الهيئة ملّاك العقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى إلى إخلاء عقاراتهم ومراجعة إدارة الممتلكات في الهيئة لإنهاء الإجراءات، مع استكمال المستندات التالية: نسخة محدثة من صك الملكية، مخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه.

تنبيه

في السياق ذاته، نبهت إلى أنه سيتم فصل الخدمات عن العقارات تمهيدًا لإزالتها اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق غرة رجب 1444.