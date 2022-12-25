اخبار السعوديه

بدء أعمال حصر أضرار الأمطار في العاصمة المقدسة

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المرئي والمسموع تنشر الدليل التفاعلي لاستيراد الأجهزة الإعلامية

نشرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدليل التفاعلي لاستيراد الأجهزة الإعلامية، الذي يحتوي على كل المعلومات والخطوات...

b878a7ee28.jpg الرياض : دوت الخليج
96750b0e92.jpg01 جمادى الآخرة 1444 هـ

مكة.. فتح التحقيق في مزارع تسقى بمياه الصرف الصحي

فتحت الجهات الأمنية والصحية في مكة المكرمة ملفات التحقيق، بشأن ضبط عدد من المزارع تقوم بسقابة مزروعات عبر مياه الصرف الصحي، في...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 متبرع بالأعضاء

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 100 متبرع من المواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل بمكة

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة مكة المكرمة في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل يبلغ عمره 9 سنوات, وذلك بالمنظار دون...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

النيابة العامة تحوكم إجراءات مكافحة جرائم التستر

أعدت نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة "دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي"، والذي يهدف إلى رسم...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

إيقاف 170 مواطنا ومقيما متهمون في قضايا فساد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2426) جولة رقابية، والتحقيق مع (437) مشتبه...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

أمير مكة ورئيس سدايا يوقعان مذكرة تفاهم للاستفادة من تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي

وقع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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