بدء أعمال حصر أضرار الأمطار في العاصمة المقدسة

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المرئي والمسموع تنشر الدليل التفاعلي لاستيراد الأجهزة الإعلامية
نشرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدليل التفاعلي لاستيراد الأجهزة الإعلامية، الذي يحتوي على كل المعلومات والخطوات...
مكة.. فتح التحقيق في مزارع تسقى بمياه الصرف الصحي
فتحت الجهات الأمنية والصحية في مكة المكرمة ملفات التحقيق، بشأن ضبط عدد من المزارع تقوم بسقابة مزروعات عبر مياه الصرف الصحي، في...
وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 متبرع بالأعضاء
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 100 متبرع من المواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة...
استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل بمكة
نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة مكة المكرمة في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل يبلغ عمره 9 سنوات, وذلك بالمنظار دون...
النيابة العامة تحوكم إجراءات مكافحة جرائم التستر
أعدت نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة "دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي"، والذي يهدف إلى رسم...
إيقاف 170 مواطنا ومقيما متهمون في قضايا فساد
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2426) جولة رقابية، والتحقيق مع (437) مشتبه...
أمير مكة ورئيس سدايا يوقعان مذكرة تفاهم للاستفادة من تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي
وقع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي...
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