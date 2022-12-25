بدء أعمال حصر أضرار الأمطار في العاصمة المقدسة

المرئي والمسموع تنشر الدليل التفاعلي لاستيراد الأجهزة الإعلامية نشرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدليل التفاعلي لاستيراد الأجهزة الإعلامية، الذي يحتوي على كل المعلومات والخطوات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 01 جمادى الآخرة 1444 هـ مكة.. فتح التحقيق في مزارع تسقى بمياه الصرف الصحي فتحت الجهات الأمنية والصحية في مكة المكرمة ملفات التحقيق، بشأن ضبط عدد من المزارع تقوم بسقابة مزروعات عبر مياه الصرف الصحي، في... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 01 جمادى الآخرة 1444 هـ وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 متبرع بالأعضاء صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 100 متبرع من المواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 01 جمادى الآخرة 1444 هـ استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل بمكة نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة مكة المكرمة في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل يبلغ عمره 9 سنوات, وذلك بالمنظار دون... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 01 جمادى الآخرة 1444 هـ النيابة العامة تحوكم إجراءات مكافحة جرائم التستر أعدت نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة "دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي"، والذي يهدف إلى رسم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 01 جمادى الآخرة 1444 هـ إيقاف 170 مواطنا ومقيما متهمون في قضايا فساد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2426) جولة رقابية، والتحقيق مع (437) مشتبه... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 01 جمادى الآخرة 1444 هـ أمير مكة ورئيس سدايا يوقعان مذكرة تفاهم للاستفادة من تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي وقع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 01 جمادى الآخرة 1444 هـ 01 جمادى الآخرة 1444 هـ

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