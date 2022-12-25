مكة.. فتح التحقيق في مزارع تسقى بمياه الصرف الصحي

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة في بيان صادر لها الأحد، أن وكالة البلديات بالأمانة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، أزالت عدداً من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات جنوب مكة المكرمة.
وأضافت: "قامت اللجنة بإزالة 8 مسطحات مقامة على مساحات شاسعة في عدد من المزارع جنوب مكة المكرمة، تستخدم مياه الصرف الصحي في سقيا مزروعات الورقيات التي تم إتلافها على الفور، كونها تشكّل خطراً على الصحة العامة، وتبين بعد أخذ العينات من منتجاتها وفحصها في مختبرات أمانة العاصمة المقدسة عدم صلاحيتها للاستخدام.
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