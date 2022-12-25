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تعليق الدراسة في مدارس تعليم النماص غدًا

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شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة في مدارس تعليم النماص غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم النماص عن تعليق الدراسة غدًا الاثنين بسبب التقلبات الجوية التي أدت إلى انعدام الرؤية.

وقالت الإدارة في بيان لها : نظرًا لما تمر به المنطقة من أجواءٍ أدت لانعدام الرؤية، وبناءً علي ما رأته لجنة تعليق الدراسة وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين 2/ 6 / 1444هـ بمدارس تعليم النماص.
وسيكون الدوام لليوم الدراسي غدًا بمشيئة الله عبر ” ” لجميع الطلبة.

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