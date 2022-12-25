شكرا لقرائتكم رئيس مجلس الشورى يصل تركيا في زيارة رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها تلبيةً للدعوة الرسمية التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة التركي الكبير الدكتور مصطفى شنطوب.

استقبال حافل

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار أنقرة الدولي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية السعودية في مجلس الأمة التركي النائب الدكتور خليل أوزجان، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا الأستاذ محمد بن يوسف الحربي، وعدد من كبار المسؤولين في مجلس الأمة التركي.

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العلاقات الأخوية

وكان معالي رئيس مجلس الشورى قد أشاد في تصريح صحفي بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وشعبيهما الشقيقين، مُشيرًا إلى أهمية تفعيل اللقاءات والتواصل المستمر بين المجلسين بما يدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستويات أرحب، والمساهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويضم وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عددًا من أعضاء المجلس وهم الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، والدكتور عبدالعزيز بن سلامة الجلعود، والدكتورة عائشة بنت علي عريشي، والدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري، وعدد من المسؤولين في مجلس الشورى.