شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. النصر السعودي مهتم بالحصول على خدمات النجم الفرنسي "كانتي" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت شبكة "فوت مريكاتو" الفرنسية عن وجود إهتمام قوي من مسئولي نادي النصر السعودي بالتعاقد مع نجم الوسط الفرنسي أنجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، خاصة أن عقد اللاعب سينتهي مع" البلوز" فى نهاية الموسم الحالي، مما يسمح للاعب بالتوقيع لأي فريق فى يناير المقبل.

وأضافت بعض التقارير أن اللاعب يسعي لعدم إستكمال مسيرته مع تشيلسي فى الموسم المقبل، مما يؤكد إقتراب اللاعب من الرحيل، ويفتح الباب على مصرعيه أمام صفقة تاريخية للنصر السعودي، لا سيما أن اللاعب كان أحد العناصر الأساسية للفريق اللندني لسنوات طويلة ماضية.



موقف كانتي من عرض النصر

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب أنه لا يحفز فكرة الخروج من القارة الأوروبية، حيث يفضل الإنتقال إلى أحد الفرق الأوروبية الكبري فى الفترة المقبلة، ولكنه فى للوقت ذاته لم يغلق الباب نهائيًا أمام عرض النصر، حيث أنه من المتوقع أن يكون جيدًا للاعب من الناحية المادية.



جلسة منتظرة مع مسئولى النصر!

وأفادت مصادر صحفية أن هناك جلسة ستجمع وكيل اللاعب مع مسئولي النصر خلال الساعات القليلة المقبلة، للإستماع إلى عرض الفريق السعودي بشكل جيد، ومن ثم حسم اللاعب قراره النهائي بالموافقة على التواجد داخل صفوف العالمي وختام مسيرته فى منطقة الخليج العربي من عدمه.