شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رونالدو.. النصر يُنافس برشلونة على ضم نجم عالمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن دخول نادي النصر السعودي، في مفاوضات لخطف صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت شبكة "فوتو ميركاتو الفرنسية"، أن النصر مهتم بالتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، الذي ينتهي عقده مع البلوز في نهاية الموسم الجاري.

وتابعت: "نادي النصر يرغب في ضم كانتي، خلال شهر يناير المقبل في صفقة انتقال حر، وهو نفس اللاعب الذي يخطط برشلونة لضمه منذ فترة".

وأضافت: "كانتي عانى من إصابات متكررة في الأشهر الأخيرة، حرمته من المشاركة مع البلوز منذ بداية الموسم الجاري، فضلا عن عدم ظهوره مع منتخب فرنسا في كأس العالم "قطر 2022".

وأعلن جراهام بوتر، مدرب تشيلسي، أن كانتي سيواصل الغياب عن الفريق بالأسابيع المقبلة، على أن يعود في بداية مارس المقبل.

يأتي تفاوض النصر مع اللاعب الفرنسي، بعد سعيه بكل قوة لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية، حيث يعرض عليه راتبًا ضخمًا لختام مسيرته بين جدران العالمي.