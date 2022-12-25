وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 متبرع بالأعضاء

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 100 متبرع من المواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة, وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.

وفيما يلي أسماء المتبرعين: سعيد بن سالم بن سعد آل جراد الشهراني، سعيد بن عايض بن عبدالله عسيري، سعيد بن علي بن سعيد العسيف، سعيد بن علي بن محسن الهمامي، سلطان بن أحمد بن صالح النقمي الزهراني ، سلطان بن حسن بن مفرح ال مريع الأسمري، سلطان بن نياف بن نويف المندهه، سلطان محمد بن سعيد بن جبران المهداني القحطاني، سلمان بن لاحق بن علي المهداني القحطاني، سليم بن صالح بن ظافر آل فاضل العمري، سليم بن ملفى بن عليان الصبحي الحربي، سند بن ظاهر بن نحيطر الهويشاني العنزي ، شباط بن مشعل بن عائض القرفي البقمي، صقر بن محمد بن صالح ال فريع ، صهيب بن حسن بن يوسف جمالي غبان ، ضاري بن سعيد بن سالم البريكي الشمري ، طارق بن علي بن عبدالرحمن آل وكته القرني ، طارق بن علي بن محمد دشتي ، طارق بن محمد بن عبدالله آل لفه القحطاني، طراد بن عودة بن علي الغنيم الجهني، عادل بن عبدالله بن عائش الضويفري المطيري، عادل بن محمد بن مرزوق العضياني الحارثي ، عاطف بن مسفر بن عاطف ال رشيد ، عامر بن إبراهيم بن عامر الجابري، عبدالإله بن عايض بن يعن الله السواهره القرني ، عبدالرحمن بن حسين بن محمد بن علي الحياني، عبدالرحمن بن سعد بن سعيد الوالبي الغامدي ، عبدالرحمن بن سعد بن مسعود الصبحي، عبدالرحمن بن عائش بن شريد العوفي، عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن خيرالله آل سهيل الغامدي، عبدالرحمن بن عبدالله بن رفيع آل رويبع الشهراني، عبدالرحمن بن عقيل بن سليمان الخزيم ، عبدالرحمن بن علي بن عبده عقيلي، عبدالرحمن بن علي بن محمد رفاعي، عبدالرحمن بن عيد بن نصار العريفي الظفيري، عبدالرحمن بن غازي بن عبدالرحمن ال يحي الشهري، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الحوار ، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن السكيرين، عبدالرحمن بن مطيران بن سعد آل مشخص الدوسري، عبدالرحمن بن منصور بن سعيد المالكي ، عبدالرحمن بن مهجع بن مقبول أبو رشيده الشراري ، عبدالرحمن بن ناصر بن فارع العازمي العتيبي، عبدالسلام بن خليف بن مفلح السبيعي العنزي ، عبدالعزيز بن أحمد بن مطير الحسني الزهراني، عبدالعزيز بن خالد بن عبدالله آل فراج الدوسري ، عبدالعزيز بن سعد بن حمدان الحمدان، عبدالعزيز بن عامر بن علي الفصيلي البارقي، عبدالعزيز بن عائض بن عويضه العزيزي المطيري، عبدالعزيز بن فارس بن عباده الخياري الرشيدي ، عبدالعزيز بن مشعل بن ناجم الثبيتي ، عبدالعزيز بن معيوض بن مليح الوذيتاني ، عبدالعزيز بن منصور بن طريخم المصعبي الشمراني ، عبدالعزيز منصور بن أحمد بن صالح ال منصور الغامدي، عبدالكريم بن خلف بن مرجي الضبعاني الشراري ، عبدالكريم بن عبدالله بن محمد آل مجعده الأحمري ، عبدالكريم بن محسن بن شريده العبدلي العنزي ، عبدالله أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الجعفر ، عبدالله بن إبراهيم بن سليمان السلوم ، عبدالله بن أحمد بن عبدالله السيف ، عبدالله بن سعد بن حمدان آل جايز العامري ، عبدالله بن سليمان بن براهيم الدوسري ، عبدالله بن سليمان بن يحيى الخسافي الفيفي ، عبدالله بن صاطي بن سيف النحياني المطيري ، عبدالله بن ظافر بن عبدالله المخاريم الدوسري ، عبدالله بن عبدالجبار بن عقايل الدرويشي الحازمي ، عبدالله بن عبدرب النبي بن عبدالله القشخي، عبدالله بن عبده بن أحمد طميحي ، عبدالله بن فهد بن محمد آل متعب ، عبدالله بن فيصل بن زامل المخلفي الحربي ، عبدالله بن مبارك بن محمد آل جهران القرني ، عبدالله بن محمد بن حسين آل حسين التميمي، عبدالله بن محمد بن عبدالله الدعرمي، عبدالله بن محمد بن محصان الميزاني المطيري، عبدالله بن مرزوق بن عبدالله المولد ، عبدالله بن مرضي بن عبدالله الدهمشي العنزي ، عبدالله بن مضحي بن خزيم المضياني العنزي، عبدالله بن مغرم بن أحمد عقش الغامدي ، عبدالله بن مفلح بن عبدالله آل مريتع القحطاني، عبدالله بن منصور بن شاهر الشهري ، عبدالمجيد بن ناصر بن فهد الغيث ، عبدالمحسن بن محمد بن بريز العزيزي المطيري ، عبدالهادي بن معتوق بن محمد الشايب، عبده بن محمد بن علي هزازي، عثمان بن عبدالرحمن بن بابكر محمد ، عثمان بن محمد بن يحي القاسمي، عزام بن فواز بن مبارك الطياح، عصام بن علي بن سالم باهبري، عطية بن عقيل بن سند الذيباني، علي بن إبراهيم بن أحمد الفهمي الزهراني ، علي بن عبدالرحيم بن محسن الطلحي ، علي بن جابر بن علي شراحيلي ، علي بن حسن بن محسني الكريمي القرشي، علي بن حنش بن مطر الجمعه العيسى، علي بن رضي بن ناصر الشويكي، علي بن سعد بن علي أفندي، علي بن شريم بن سعيد الأحمدي الزهراني ، علي بن صالح بن علي الحسني الزهراني، علي بن عبدالرحمن بن محمد آل العلاء الشهري ، علي بن عبدالله بن حمدان آل دخيل الله الغامدي.