أمير مكة ورئيس سدايا يوقعان مذكرة تفاهم للاستفادة من تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي

وقع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي اليوم مذكرة تفاهم؛ للاستفادة من تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه المذكرة في إطار اهتمام الأمير خالد الفيصل بالاستفادة من مجالات العلوم وتقنياتها المتقدمة ممثلة في البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك ضمن إستراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة الموائمة لرؤية المملكة 2030.

وستسهم (سدايا) في تعزيز هذه الخطوة انطلاقًا من جهودها المتميزة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتي تدعم بناء مستقبل قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي وتمكين التحول الرقمي بالمملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتتمثل أوجه التعاون في المذكرة في الاستفادة من تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ لبناء دراسات ومؤشرات تدعم جهود إمارة منطقة مكة المكرمة، ودعم أعمالها من خلال تطوير محتوى منصات دعم اتخاذ القرار والاستشراف، وذلك عن طريق قيام (سدايا) بتوظيف البيانات المتوفرة في بنك البيانات الوطني والقدرات التحليلية وقدرات النمذجة والمحاكاة.