اخبار السعوديه

الثلوج على جبل اللوز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 متبرع بالأعضاء

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 100 متبرع من المواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة...

70e4a157d6.jpg الرياض : دوت الخليج
688caba6ae.jpg01 جمادى الآخرة 1444 هـ

استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل بمكة

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة مكة المكرمة في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل يبلغ عمره 9 سنوات, وذلك بالمنظار دون...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

النيابة العامة تحوكم إجراءات مكافحة جرائم التستر

أعدت نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة "دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي"، والذي يهدف إلى رسم...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

إيقاف 170 مواطنا ومقيما متهمون في قضايا فساد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2426) جولة رقابية، والتحقيق مع (437) مشتبه...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

أمير مكة ورئيس سدايا يوقعان مذكرة تفاهم للاستفادة من تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي

وقع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

90 يوما لتصحيح أوضاع المتعاملين في القطاع السياحي

أصدرت وزارة السياحة اليوم 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير قطاع السياحة ومواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، بهدف...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

بدء موسم سقوط الثلوج بالسعودية

تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على معظم مناطق المملكة بدءا من الاحد إلى الأربعاء، ومن المتوقع بدء تساقط الثلوج الخفيفة يومي الإثنين...

icon-byline.pngالمناطق: فهد الإحيوي، دوت الخليج
icon-clock.png01 جمادى الآخرة 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الثلوج على جبل اللوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا