شكرا لقرائتكم مستشفى الملك خالد بحائل ينقذ مريضًا من الشلل النصفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد في حائل من إجراء عملية دقيقة ومعقدة لإنقاذ مريض تعرض لغيبوبة إثر حدوث نزيف بالمخ استمرت لـ5 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

تفاصيل الفحوصات

وأكد تجمع حائل الصحي أن الفريق الطبي استقبل الحالة عن طريق قسم الطوارئ وهو يعاني من تشنجات عصبية، وشلل في الجانب الأيسر من الجسم إثر تعرضه لغيبوبة، وتم على الفور إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والأشعاعية التي أكدت وجود نزيف في المخ؛ بسبب التشوه الشرياني الوريدي الدماغي، مما تطلب على الفور إخضاع المريض وإجراء عملية جراحية فورية باستخدام الميكروسكوب الجراحي لاستئصال التشوه المسبب للنزيف الدماغي، تكللت ولله الحمد بالنجاح واستعاد المريض تحريك الجانب الأيسر بعد فترة المتابعة له من قبل الفريق الطبي في قسم التنويم بالمستشفى إلى أن خرج بالسلامة وبصحة جيدة.

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خدمات للآلاف

يُذكر أن قسم الطوارئ قدم خدماته العلاجية والإسعافية والوقائية لـ 10218 مستفيدًا، فيما استقبلت العيادات الخارجية 8591 مستفيدًا، وأجرت أكثر من 160 ألف فحص مخبري، وقدم مركز التأهيل خلال نفس الفترة خدماته لتأهيل لـ 7615 مستفيدًا، بينما تمكنت الفرق الجراحية من إجراء 515 عملية جراحية، بالإضافة إلى إجراء 367 عملية جراحة في اليوم الواحد، ونفذت 3060 جلسة غسيل كلى، فيما أجرى قسم الأشعة 16290 فحصًا إشعاعيًا.