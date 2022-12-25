شكرا لقرائتكم أمير الشرقية يرعى حفل افتتاح فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير الشرقية اليوم الأحد، حفل افتتاح فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد تحت شعار “لنفتح أمامهم الأمل والعمل”، الذي تنظمه المديرية العامة للسجون بالمنطقة بمجمع النخيل مول بالدمام ويستمر لمدة أسبوع.

مشاركة النزلاء

واطلع سموه على المعرض المصاحب ومشاركات النزلاء، منوهًا بتلك المشاركات التي تؤكد استفادة النزلاء من برامج التأهيل والتدريب التي تقام داخل السجون.

قد يهمّك أيضاً

وأكد أمير الشرقية ضرورة مواصلة البرامج التوجيهية والإرشادية لنزلاء السجون حتى يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع بالإضافة إلى تأهيلهم لتعلم المهن الحرفية التي تفيدهم بعد قضاء محكوميتهم، مثمنًا ما يقدم من برامج للنزلاء، مشيرًا إلى أن الاهتمام والرعاية التي قدمت لهم أثمرت عن تحقيق نتائج ايجابية عادت بالنفع عليهم وعلى أسرهم وأسهمت في إصلاح الكثيرين منهم.

متابعة الخدمات

من جانبه نوه مدير سجون المنطقة الشرقية اللواء عبدالله النفجان باهتمام سمو أمير المنطقة الدائم ومتابعته لما يقدم من خدمات للنزلاء والحرص على إصلاحهم وعودتهم إلى مجتمعاتهم ليكونوا لبنة صالحة.

وأشار إلى مشاركة جميع دول الخليج العربي في الاحتفال بأسبوع النزيل الخليجي الموحد تأكيدا على مساعدة النزلاء ومد يد العون لهم حتى ينخرطوا في المجتمع من جديد، لافتًا إلى أن الاحتفال يقام بمتابعة من إدارة سجون المنطقة الشرقية وبمشاركة شركاء النجاح لجنة “تراحم” الشرقية ومكتب “بصيرة” ومجمع النخيل مول.