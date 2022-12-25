شكرا لقرائتكم نائب أمير الشرقية يهنئ مدير مكتب وزارة الرياضة بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية اليوم الأحد، بالإمارة، مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء تركي بن علي الطريفي، بمناسبة تعيينه.

تهنئة بمناسبة التعيين