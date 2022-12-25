شكرا لقرائتكم جامعة تبوك تعلن عن 57 وظيفة أكاديمية للرجال والنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة تبوك 57 وظيفة أكاديمية (رجال / نساء) بدرجة (أستاذ مساعد فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- أستاذ مساعد.

2- أستاذ مشارك.

3- أستاذ. قد يهمّك أيضاً التفاصيل: اضغط هنا موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م. – من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا