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جامعة تبوك تعلن عن 57 وظيفة أكاديمية للرجال والنساء

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شكرا لقرائتكم جامعة تبوك تعلن عن 57 وظيفة أكاديمية للرجال والنساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة تبوك 57 وظيفة أكاديمية (رجال / نساء) بدرجة (أستاذ مساعد فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أستاذ مساعد.
2- أستاذ مشارك.
3- أستاذ.

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التفاصيل:

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موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

– من خلال الرابط التالي:
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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