شكرا لقرائتكم إمارة منطقة الرياض تعلن وظائف إدارية وتقنية وقانونية عبر جدارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إمارة منطقة الرياض وظائف إدارية وتقنية وقانونية عبر (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

– مصمم نظم ممارس.

– مهندس مدني مساعد (3 وظائف).

– مطور برامج.

– مهندس إدارة مشاريع مساعد.

– مراجع داخلي مساعد (3 وظائف).

– أخصائي قانوني مساعد (4 وظائف).

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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