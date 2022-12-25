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شكرا لقرائتكم إمارة منطقة الرياض تعلن وظائف إدارية وتقنية وقانونية عبر جدارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إمارة منطقة الرياض وظائف إدارية وتقنية وقانونية عبر (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
– مصمم نظم ممارس.
– مهندس مدني مساعد (3 وظائف).
– مطور برامج.
– مهندس إدارة مشاريع مساعد.
– مراجع داخلي مساعد (3 وظائف).
– أخصائي قانوني مساعد (4 وظائف).
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موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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