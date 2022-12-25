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شكرا لقرائتكم نادي الطائي بحائل يعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن نادي الطائي بحائل يوفر وظائف إدارية وتقنية في مختلف المجالات الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مدير موارد بشرية:
– بكالوريوس موارد بشرية.
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2- مدير تسويق:
– بكالوريوس تسويق أو إدارة عامة.
3- مدير علاقات عامة:
– بكالوريوس علاقات عامة أو إعلام.
4- مُصممة جرافيك:
– بكالوريوس أو دبلوم جامعي.
– المعرفة التامة ببرامج التصميم ADOBE.
5- مسؤولة منصات تواصل:
– بكالوريوس أو دبلوم جامعي
– المعرفة بمنصات التواصل والتسويق الرقمي
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/03هـ الموافق 2022/12/27م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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