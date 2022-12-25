شكرا لقرائتكم إغلاق مطعم لتدني مستوى النظافة في الخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت بلدية محافظة الخرج، اليوم الأحد، عن إغلاق مطعم مخالف لشروط البلدية بسبب تدني مستوى النظافة.

جولات رقابية

وقالت البلدية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “تواصل ‎بلدية محافظة الخرج جهودها وجولاتها الرقابية وتضبط مطعم مخالف لشروط البلدية لتدنّي مستوى النظافة، وسوء التخزين للمواد الغذائية وعدم التزام العمالة بالاشتراطات البلدية”.

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وأشارت بلدية محافظة الخرج إلى أنه تمّ تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، كما قامت بنشر صور للمطعم الذي تم إغلاقه.