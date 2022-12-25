شكرا لقرائتكم عصابة سرقة المركبات وتفكيك أجزائها وبيعها في قبضة شرطة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة الرياض على (4) مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية ومواطن لسرقتهم المركبات أثناء وقوفها وإخفائها في موقع جنوب مدينة الرياض وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها، وضبط في الموقع (12) مركبة.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

وأوضح الأمن العام، في بيان له، أنه وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.