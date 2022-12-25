وظائف بـ الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 3 وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي استقطاب المواهب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– لغة إنجليزية.

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2- مُحلل الميزانيات والتقارير:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

– لغة إنجليزية.

3- رئيس خدمات المنشآت:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

– لغة إنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي استقطاب المواهب:

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2- مُحلل الميزانيات والتقارير:

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3- رئيس خدمات المنشآت:

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