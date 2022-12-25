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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 3 وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي استقطاب المواهب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
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2- مُحلل الميزانيات والتقارير:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
3- رئيس خدمات المنشآت:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي استقطاب المواهب:
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2- مُحلل الميزانيات والتقارير:
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3- رئيس خدمات المنشآت:
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