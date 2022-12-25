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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى الصندوق السعودي للتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن الصندوق السعودي للتنمية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية، وذلك وفقاً للأسماء الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
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2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
المهام الوظيفية:
1- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:
– القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.
– معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.
– القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.
2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:
– القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية
– عمل تقارير الأداء
– القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]