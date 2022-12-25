وظائف شاغرة لدى الصندوق السعودي للتنمية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن الصندوق السعودي للتنمية بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الشهادة الجامعية، وذلك وفقاً للأسماء الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

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2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

المهام الوظيفية:



1- أخصائي متقدم تنفيذ استراتيجية والتميز المؤسسي:

– القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الاستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.

– معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.

– القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.

2- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي:

– القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية

– عمل تقارير الأداء

– القدرة على قياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]