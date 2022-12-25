شكرا لقرائتكم بدء البث المباشر لدروس الفصل الدراسي الثاني بكافة مراحل التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شبكة قنوات عين، اليوم الأحد، بدء البث المباشر لدروس الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني.

ونشرت قنوات عين عبر حسابها على موقع “تويتر” أن الدروس تشمل مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي.

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وللمرحلة الابتدائية والمتوسط والثانوية يمكن المتابعة من هنا.

وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال بمكن المتابعة من هنا.

جداول الدروس

وفي وقت سابق، أعلنت قنوات عين جداول دروس الحصص اليومية، للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني عبر قنوات “عين”، أو موقع “يوتيوب” أو منصة “مدرستي”.

وأضافت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها ستبدأ في البث مباشر عبر قنوات عين من الساعة 7:00 صباحًا، أو عبر اليوتيوب أو منصة مدرستي.