شكرا لقرائتكم الجامعة العربية المفتوحة تعلن مواعيد القبول للفصل الدراسي الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الجامعة العربية المفتوحة مواعيد القبول للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023/2022م في برامج (البكالوريوس) في كافة فروعها بالمملكة (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الكليات المتاحة:



1- كلية دراسات الحاسب الآلي (4 مسارات):

– مسار علوم الكمبيوتر.

– مسار الحوسبة مع الأعمال.

– مسار الشبكات والأمن.

– مسار تطوير الويب.

– مسار تقنية المعلومات والحوسبة.

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2- كلية دراسات إدارة الأعمال (4 مسارات):

– مسار النظم الإدارية.

– مسار التسويق.

– مسار المحاسبة.

– بكالوريوس المحاسبة باللغة العربية.

3- كلية الدراسات اللغوية (مسار واحد):

– مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.

مقرّات الدراسة:

– (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء).

من ضمن شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها (معادلة من خارج المملكة العربية السعودية من قبل وزارة التعليم).

2- أصل الهوية وجواز السفر (إن وجد للسعوديين) مع صورة للمطابقة.

3- إقامة وجواز سفر ساري المفعول (لغير السعوديين) مع صورة للمطابقة.

4- صورتان جديدتان مقاس (4 × 6).

مواعيد القبول:



1- فترة التسجيل للطلاب المستجدين:

– يبدأ التسجيل يوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م وينتهي التسجيل يوم السبت بتاريخ 1444/06/28هـ الموافق 2023/01/21م.

2- فترة التسجيل للطلاب المستمرين:

– يبدأ التسجيل يوم الأحد بتاريخ 1444/06/15هـ الموافق 2023/01/08م وينتهي التسجيل يوم السبت بتاريخ 1444/06/28هـ الموافق 2023/01/21م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:

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