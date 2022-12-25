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5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

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شكرا لقرائتكم 5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه لا توجد قائمة أسماء محددة، وإنما هناك ضوابط لاختيار الأسماء.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها على موقع “تويتر”،  عبر إنفوجراف صادر عنها 5 ضوابط يمكن الاستعانة بهم عند اختيار الأسماء وهي:

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ضوابط الأسماء

1ـ أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا والدارجة بالمجتمع.

2ـ يجوز تسجيل الاسم مجردًا من الألقاب.

3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم،

4ـ لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة.

5ـ  يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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