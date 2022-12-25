بدء موسم سقوط الثلوج بالسعودية - #عاجل

تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على معظم مناطق المملكة بدءا من الاحد إلى الأربعاء، ومن المتوقع بدء تساقط الثلوج الخفيفة يومي الإثنين والثلاثاء على مرتفعات منطقة تبوك جبل اللوز، علقان الظهر، وكذلك على أجزاء من الحدود الشمالية، عرعر، طريف، حزم الجلاميد، والجوف والقريات.

تقلبات جوية

أكد لـ«دوت الخليج» المحلل بمركز الإرصاد الوطني عقيل العقيل أن التقلبات الجوية مستمرة على معظم مناطق المملكة، وستعاود الفرصة لهطول الأمطار على معظم المناطق، ومن المتوقع أن تكون الأمطار اليوم وغدا من خفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك (تبوك، حقل الوجه ضباء، أملج، نيوم، شرما،تيماء)، ومكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ الطائف الجموم، الكامل، خليص، بحرة)، والمدينة المنورة (العيص، بدر، ينبع العلا، خيبر المدينة المنورة المهد، وادي الفرع الحناكية، والباحة (الباحة بلجرشي، المندق القرى، قلوة، المخواه، في حين يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها من الأحد إلى الثلاثاء على حائل ببقعاء الغزالة الشنانة ومعظم محافظات المنطقة، والحدود الشمالية رفحاء عرعر طريف والجوف سكاكا، دومة الجندل القريات، طبرجل، وعسير أبها خميس مشيط، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن،المجاردة، محايل بـ تنومة، البرك، وجازان (جیزان فرسان فيفا الخوبة، العارضة، هروب،الحرث، الدائر، الشقيق، بيش)، ونجران، حبونا، وبدر الجنوب.

وتمتد يومي الإثنين والثلاثاء إلى مناطق - القصيم، بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة، والشرقية: حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، القطيف، الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء. والرياض العاصمة، الخرج المزاحمية، القويعية المجمعة، الزلفي الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف.

رياح سطحية

وأضاف العقيل أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار من المتوقع أن تنشط ابتداء من غدا الإثنين على مناطق: - الجوف الحدود الشمال وتمتد من يوم الثلاثاء إلى مناطق - حائل والقصيم، والشرقية والرياض، ومن ثم يمتد النشاط إلى مناطق نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة، وتشمل أجزئها الساحلية

ولا يستبعد أن يتسبب ذلك في ارتفاع الأمواج إلى أكثر من مترين ونصف، وأشار إلى أنه سيزداد الانخفاض الملموس في درجات الحرارة وتكون الصقيع على مناطق تبوك، الجوف الحدود الشمالية، حائل، القصيم وشمال منطقة المدينة المنورة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (1) تحت الصفر إلى (4) م، يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى على مناطق الرياض وشمال المنطقة الشرقية ما بين 2 إلى 5م.

أمطار رعدية

إلى ذلك هطلت السبت أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير، كما استمر هطول الامطار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقة تبوك، وطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة، فيما سُجِّلت أعلى كمية هطول أمطار في منطقة تبوك بمحافظة تيماء، إذْ بلغت 10.2 ملم، وفي ضباء 9.6 ملم، وفي مطار الوجه 4.8 ملم، بينما بلغت 3.3 ملم في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك. وسجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أدنى درجات الحرارة في المملكة ملامسة 3 درجات مئوية، وكذلك القريات.

درجات الحرارة الأقل المسجلة السبت

أبها 17 6

تبوك 16 5

حائل 13 6

الباحة 17 6

عرعر 13 5

سكاكا 14 6

الدوادمي 18 8

طريف 12 3

الطائف 18 8

رفحا 14 7

القريات 12 3

السودة 12 5

مواقع لأمطار الأحد والاثنين

تبوك

حقل

الوجه

ضباء

أملج

نيوم

شرما

تيماء

مكة المكرمة

العاصمة المقدسة

جدة

رابغ

الطائف

الجموم

الكامل

خليص

بحرة

المدينة المنورة

العيص

بدر

ينبع

العلا

خيبر

الباحة

بلجرشي

المندق

القرى

قلوة

المخواة،

حائل

بقعاء

الغزالة

الشنانة

الحدود الشمالية

رفحاء

عرعر

طريف

الجوف

سكاكا

دومة الجندل

القريات

طبرجل

عسير

أبها

خميس مشيط

سراة عبيدة

أحد رفيدة

ظهران الجنوب

النماص

بلقرن

المجاردة

محايل

جازان

فرسان

فيفا

الخوبة

العارضة

هروب

الحرث

الدائر

الشقيق

بيش

نجران

حبونا

بدر الجنوب