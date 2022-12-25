261 حالة إنقاذ حياة جويا - #عاجل

بلغ إجمالي الحالات المنقولة، عبر خدمة الإسعاف الجوي خلال 10 أشهر، 402 حالة بمختلف المناطق، في وقت بلغت الحالات المنقولة عبر رحلات إنقاذ الحياة، 261 حالة في 12 منطقة، من فبراير إلى نهاية نوفمبر الماضي.

خطط تطويرية

أكد تقرير حديث لهيئة الهلال الأحمر السعودي، أنه تمت إعادة إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في شهر فبراير الماضي بعد فترة توقف، مشيرة إلى أن المشروع شهد إدخال بعض التطويرات والتحسينات عليه، لدعم العمل الإسعافي، والمساهمة في اتساع الرقعة الجغرافية للخدمة الإسعافية، وتغطيتها لمختلف المناطق، مبينة أن خدمة الإسعاف الجوي، نقلت 141 حالة من أبريل إلى نوفمبر الماضي، شملت مناطق الرياض، ومكة، والشرقية، من بينها 13 حالة منقولة في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي.

وتصدرت الرياض حالات الإنقاذ بـ56 حالة، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا بـ47 حالة، والمدينة المنورة ثالثا بـ31 حالة، ومكة المكرمة والقصيم أقل المناطق إنقاذ حياة، بواقع حالة واحدة لكل منهما.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أعادت إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في شهر فبراير 2022 بعد فترة توقف، شهد خلالها المشروع إدخال بعض التطويرات والتحسينات عليه، ليكون داعما للعمل الإسعافي على الأرض، مما يساهم في اتساع الرقعة الجغرافية للخدمة الإسعافية بالمملكة.

إنقاذ ومناطق

261 حالة إنقاذ حياة جويا

الرياض تتصدر حالات إنقاذ حياة

402 حالة إسعافية جويا في 10 أشهر

12 منطقة مستفيدة من حالات الإنقاذ الجوي

141 حالة منقولة من أبريل لنوفمبر

13 حالة منقولة في أواخر نوفمبر

الأكثر والأقل حالات إنقاذ حياة

الرياض: 56

الشرقية: 47

المدينة: 31

مكة: 1

القصيم: 1