كيف تصبح رئيسا تنفيذيا؟..9 خطوات تحقق الحلم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هــل تتســاءل كيــف تصبــح رئيســا تنفيذيــا وتتولــى مســؤولية منظمــة؟.

هنــاك بعــض الاشخاص بصبحــون رؤســاء تنفيذييــن خــال تأســيس شــركتهم الخاصــة، وتنصيــب أنفســهم رؤســاء تنفيذييــن لهــا.

هــذه هــي الطريقــة التــي حصــل بهــا رواد الاعمال المعروفــون مثــل مؤســس Facebook ،مــارك زوكربيــرج، علــى الوظيفــة العليــا.

وفــي معظــم الحالات، يبــدأ الرؤســاء التنفيذيــون فــي مناصــب صغيــرة، ويتولــون تدريجيـا مزيـدا مـن المسـؤوليات أثنـاء صعودهـم سـلم الشـركة.

وهـذا يعنـي الحصـول علــى التعليــم المناســب، واكتســاب الخبــرة العمليــة، ورعايــة العالقــات مــع النــاس، والتطويــر المســتمر لمهــارات وخبــرات جديــدة.

إذا قمــت بالعمــل وبذلــت الجهــد، يمكنـك الوصـول إلـى هـذا المسـتوى مـن النجـاح، وخـال المواقـع التـي تعطـي النصـح لتكــون رئيســا تنفيذيــا، يمكنــك اتبــاع الآتي:

1- ابحث عن فرص لبناء المهارات

إذا كنت تعرف بالتأكيد أنك تريد قيادة شركة يوما ما، فابدأ في اكتساب المهارات التي ستحتاجها في أقرب وقت ممكن، حتى في وقت مبكر من المدرسة الثانوية، اعمـل علـى توسـيع قدراتك في صنع القرار والتنظيم والاتصال والقيادة بأي طريقة ممكنة، وذلك مثال عن طريق:







الانخراط في الانشطة الطلابية



الانضمام إلى فرق المناقشة



أن تصبح جزءا من نادي رواد الاعمال الشباب



قيادة فريق رياضي



التطوع لجمعية خيرية أو وكالة غير ربحية



2- الحصول على درجة البكالوريوس

ما لم تكن تؤسـس شـركتك الخاصة، فمن المسـتبعد جدا أن يتم النظر في منصب الرئيـس التنفيـذي إذا لم تكن لديك شـهادة جامعية. بالتأكيد، وصل بعض الرؤسـاء التنفيذيين إلى ما هم عليه خالل التخلي عن التعليم الرسمي، والعمل في طريقهم من مناصب على مستوى المبتدئين داخل شركاتهم، والحصول على ترقية بناء على الخبـرة، فـإن بعضـا من أكثر الدرجات الجامعية شـيوعا هي الهندسـة وإدارة الاعمال والاقتصاد والمحاسـبة.

إذا كنـت تهـدف إلـى دخول صناعـة معينة مثـل تكنولوجيا المعلومـات أو إدارة الرعايـة الصحيـة، ففكر في التركيز في تلك المجالات.

ضـع فـي اعتبـارك أنه بغـض النظر عن تخصصك، سـيكون من الحكمـة أن تأخذ دورات يمكـن أن تزيـد مـن معرفتك المالية.

تتطلب إدارة شـركة معرفة طريقك حول بيان الربح والخسـارة، لذا تأكد من تعلم قدر ما تسـتطيع عن المحاسـبة أو الاقتصاد.

3- النظر في الدراسات العليا

عـدد من الرؤسـاء التنفيذيين حاصلون على ماجسـتير إدارة الاعمال أو درجات علمية متقدمـة فـي الاقتصاد أو القانـون. يمكـن أن تسـاعدك متابعـة الدراسـات عاليـة المستوى على تطوير مزيد من المهارات المتعمقة، وربما الاهم من ذلك، توسيع شـبكة اتصالاتك الصناعيـة.

يوفـر لـك عدد مـن البرامج أيضـا فرصة لإكمال التدريب الداخلـي أو حتـى العمل فـي الخارج. يمكنك الالتحاق مباشرة ببرنامج الدراسات العليا بعد الانتهاء من درجة البكالوريوس، لكـن عـددا مـن القادة الطموحين يكتسـبون خبـرة عملية في العالـم الحقيقي قبل متابعـة التعليـم الاضافي، إذا كنـت تحـاول تحديد مـا إذا كان برنامج ماجسـتير إدارة أعمال معينا مناسـبا لك، ففكر في الاسئلة التالية:

هل يقدم البرنامج تدريبا عمليا في السلوك التنظيمي والقيادة؟

ما أنواع التدريبات المتاحة؟

ما مدى اتساع شبكة الخريجين؟

هل تتركز في صناعة معينة أو منطقة جغرافية معينة؟

كيف يقيم خريجو البرنامج تجربتهم في المدرسة؟

4- ابدأ باكتساب الخبرة

من الواضح أن منصب الرئيس التنفيذي ليس وظيفة على مستوى المبتدئين.

ستحتاج إلى البدء بمسـتوى أصغر في الشـركة أو الصناعة التي تهمك والعمل في طريقك.

ابحـث عـن وظيفـة تقـدم فرصا للنمـو. يقدم عـدد من الشـركات برامـج تدريب على الادارة يمكـن أن تزيـد مـن احتمالات تقدمـك، لـذا تأكد من الاستفادة مـن الخيارات المتاحة.

مهما كان الدور الذي تبدأ به، كرّس نفسـك للتعلم قدر المسـتطاع عن مؤسسـتك وصناعتها.

اعمل على تحسين مهارات الاتصال وحل المشكلات لديك.

اطلب المشورة مـن المحترفيـن المخضرمين.

افعل كل ما في وسـعك لاظهار كفاءتك وحماسـك، والاهم مـن ذلـك، أكمـل كل مهمة بأفضـل ما لديك مـن قـدرات.

إذا كان بإمكانك إحداث تأثير ملموس على نجاح المؤسسـة، فسـتكون لديك فرصة جيدة للترقية.

5- توسيع خبرتك

مـن المهـم تطويـر مجموعـة واسـعة مـن المهـارات والخبـرات.

يحتـاج الرؤسـاء التنفيذيون إلى فهم كيفية تفاعل جميع أجزاء الشـركة، لذا فإن اكتسـاب المعرفة فـي أكثـر من مجال وظيفي واحد )مثل المبيعات والتمويل( يمكن أن يكون مفيدا للغايـة.

فـي الواقـع، وجـدت إحدى الدراسـات التي أجريـت على المستشـارين الاداريين الذيـن انتقلـوا إلـى مناصب تنفيذيـة أن كل وظيفة عمل إضافيـة تم تعلمها تعادل حوالـي ثالث سـنوات إضافيـة من الخبرة فـي العمل. يبحث كثير من المنظمات أيضا عن الرؤسـاء التنفيذيين ذوي الخبرة على المسـتوى الدولـي.

فـي سـوق يـزداد اتسـاعا علـى الصعيـد العالمـي، يعـد فهـم كيفيـة تأثيـر الاختلافات الثقافيـة علـى وظائـف العمل أمـرا بالغ الاهمية ألي شـخص يريـد قيادة شـركة كبيرة.

6- بناء الاتصالات

يعـد بنـاء شـبكة من جهات الاتصال داخـل وخارج العمل أمرا ضروريا لنجاحك بشـكل عـام. قلـة مـن النـاس يصعدون إلـى وظيفة الرئيـس التنفيذي دون أن يصنعوا اسـما لانفسهم أولا بيـن أصحـاب المصلحة الرئيسـيين. بينما تبحث بعض المؤسسـات عن مرشـحين لمنصـب الرئيـس التنفيـذي من شـركات أو صناعـات أخرى يجلبـون منظورا جديـدا، يميل كثيـرون إلى الترويج مـن الداخل.

لـذا، ركـز علـى تطويـر العالقـات مـع العملاء والمورديـن والمؤثريـن فـي الصناعـة والمنظمين والمديرين التنفيذيين الاخرين وأعضاء مجلس الادارة، وحضور المؤتمرات الصناعيـة أو التسـجيل في برامـج التعليم التنفيذي.

حاول تجاوز التفاعلات السـطحية والتواصل حقـا مع الناس.

7- الانضمام إلى مجلس الادارة

يعمل عدد من المديرين التنفيذيين كأعضاء مجلس إدارة بدون أجر في المجموعات غير الربحية، قبل تولي زمام الشركة رئيسا تنفيذيا.

هذه طريقة ممتازة للتعرف على ديناميكيات مجلس الادارة، واكتساب خبرة قيمة في وضع الاستراتيجيات، والاشراف على العمليات ومساعدة المؤسسة على النمو.

ستحصل أيضا على فرصة للتواصل مع محترفي الاعمال الاخرين، وتوسيع شبكتك الشخصية.

8- تصعيد

تطـوع لقيـادة مشـاريع ال تحظى بشـعبية، ولا يرغب أي شـخص آخر فـي القيام بها.

يتمثـل أحـد أفضـل الطـرق لإظهار صفاتـك القيادية فـي إيجاد طريقة لحل مشـكلة مثل الافلاس أو منتج ضعيف الاداء.

يمكن أن تكون مثل هذه المشاريع فرصا كبيرة لإظهار أنك تعـرف كيفية تقييم الموقف، واتخاذ القرارات وحل المشـكلات.

9- كن جريئا ولا تخف من الفشل

يواجه الرؤساء التنفيذيون باستمرار تحديات ليس لها حل محدد.

ستحتاج إلى التصرف بشكل حاسم حتى عندما تكون لديك معلومات غامضة أو غير كاملة.

هذا لا يعني المضـي قدمـا دون دراسـة متأنيـة، ولكنـه يعنـي أن تكـون مسـتعدا للمضـي قدما باقتناع حتى لا تعرقل تقدم المؤسسة.