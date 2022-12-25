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مساجلات وعرضة تشعل مهرجان المجاردة الشتوي

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- بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية أمير منطقة عسير تركي بن طلال، دشن محافظ المجاردة المكلف ثامر المرزوقي حفل افتتاح فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي الرابع لهذا العام، تحت شعار « شتانا غير«.

وشمل الحفل مساجلة شعرية بين كل من الشاعرين صالح الشهري ومحبوب القرني، وتقديم عرض مرئي عن محافظة المجاردة ومعالمها السياحية ومكامن الجمال فيها، إلى جانب تقديم أمسية شعرية للشاعر أحمد المعربي.

وختم الحفل بعدد من اللوحات الوطنية في أوبريت «مزيونة التهم» بمشاركة فرقة المجاردة الشعبية، ثم شاهد الحضور عروض الضوء والألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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