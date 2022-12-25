شكرا لقرائتكم خبر مساجلات وعرضة تشعل مهرجان المجاردة الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية أمير منطقة عسير تركي بن طلال، دشن محافظ المجاردة المكلف ثامر المرزوقي حفل افتتاح فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي الرابع لهذا العام، تحت شعار « شتانا غير«.

وشمل الحفل مساجلة شعرية بين كل من الشاعرين صالح الشهري ومحبوب القرني، وتقديم عرض مرئي عن محافظة المجاردة ومعالمها السياحية ومكامن الجمال فيها، إلى جانب تقديم أمسية شعرية للشاعر أحمد المعربي.

وختم الحفل بعدد من اللوحات الوطنية في أوبريت «مزيونة التهم» بمشاركة فرقة المجاردة الشعبية، ثم شاهد الحضور عروض الضوء والألعاب النارية التي أضاءت سماء المحافظة.