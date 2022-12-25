شكرا لقرائتكم خبر لإنقاذ الإنسان.. 20 ألف متطوع سعودي يجوبون العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المملكة وطن العطاء، لا تقف أمامها الحدود الجغرافية، تساند الأسرة المحتاجة أينما كانت لتخفف عنها أعباء الحياة.

ووفقا لمجلس شؤون الأسرة وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني، يوجد نحو 20 ألف متطوع سعودي يجوبون العالم لإنقاذ الإنسان.

وتقدم المملكة 7 برامج خيرية تستهدف الإنسان في كل أنحاء العالم منها: نور السعودية لمكافحة العمى، ونبض السعودية لجراحات القلب، بالإضافة إلى توفير الأطراف الصناعية.

وقد بلغ حجم التبرعات والمساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للمحتاجين في العالم نحو 5.9 مليارات دولار، حسبما أشار إليه مركز الملك سلمان للإغاثة.

فيما وصل عدد المشاريع التي أقامتها المملكة 2086 مشروعا، استفاد منها المحتاجون في 86 دولة.

وتتضمن أهم المجالات الإنسانية التي توليها المملكة اهتماما توفير المياه الصالحة للشرب والإسهام في الإصلاح البيئي، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 252 مليون دولار، إضافة إلى الإيواء وتأمين الحماية، والتي بلغت الكلفة الإجمالية لمشاريعها 717 مليون دولار.

من برامج الخير السعودية







فصل التوائم السيامية



برنامج الجراحات المتخصصة



برامج الغذاء وتوفير السكن



برامج التدريب والتمكين



أبرز المبادرات الإنسانية





مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية



الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية



منصة ساهم لتقديم التبرعات الالكترونية



البوابة السعودية للتطوع الخارجي



مساعدات إنسانية بالأرقام