رفع التقارير والخطة الدراسية لاستمرار الصرف على المبتعثين

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وحدد المركز 8 خطوات يجب اتباعها تتضمن: رفع خطة دراسية وإرفاق الجدول الدراسي بشكل دوري، وكذلك رفع التقرير الدراسي مع إرفاق كشف درجات رسمي، وعند تسجيل المواد يجب أن يتأكد الطالب من عدم إضافة التأمين الصحي للدول التي لديها تأمين صحي.كما تتضمن الخطوات أنه عند الضرورة في دراسة مادة عن بعد تكون إجبارية من الجامعة يجب على الطالب رفع طلب الدراسة في نظام سفير قبل الخطة الدراسية، وعند إيقاف الصرف لأي سبب مثل عدم رفع تقرير دراسي، فينبغي على الطالب رفع طلب إعادة الصرف بعد قبول طلب «سبب إيقاف الصرف»، لأن التأخر في رفع الطلب سيتسبب في تأخير المخصصات المالية للطالب.
الخطوات التالية يجب اتباعها
- رفع خطة دراسية وإرفاق الجدول الدراسي بشكل دوري
- رفع التقرير الدراسي مع إرفاق كشف درجات رسمي
- التأكد من الحصول على الضمان المالي بعد قبول الخطة الدراسية
- متابعة مواعيد الحذف والإضافة للمواد الدراسية في الوقت المحدد
- رفع طلب الدراسة عن بعد في نظام سفير قبل الخطة الدراسية
- التقديم بطلب تمديد البعثة مع إرفاق صورة كشف درجات حديث
- عند إيقاف الصرف لأي سبب يجب رفع طلب إعادة الصرف
كيف تتعرف على ثقافة بلد الابتعاث؟
- عبر القراءة في تاريخ البلد والحضارات التي تعاقبت عليها
- التعرف على عاداتهم وتقاليدهم
- الاندماج في المجتمع بطريقة جيدة تسمح بتبادل الثقافات
- الاطلاع على إنتاجهم الفني، ولا سيما ما يتعلق بتراث الشعب
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