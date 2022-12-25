شكرا لقرائتكم خبر رفع التقارير والخطة الدراسية لاستمرار الصرف على المبتعثين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لضمان رحلة ابتعاث ميسرة ومميزة، دعا مركز خدمات الابتعاث التابع لوزارة التعليم المبتعثين كافة إلى رفع التقارير الدراسية والخطة الدراسية في وقتها؛ حتى لا يؤدي عدم الرفع إلى تأثر أو إيقاف الصرف على المبتعث وتوجيه إنذار دراسي له.

وحدد المركز 8 خطوات يجب اتباعها تتضمن: رفع خطة دراسية وإرفاق الجدول الدراسي بشكل دوري، وكذلك رفع التقرير الدراسي مع إرفاق كشف درجات رسمي، وعند تسجيل المواد يجب أن يتأكد الطالب من عدم إضافة التأمين الصحي للدول التي لديها تأمين صحي.

كما تتضمن الخطوات أنه عند الضرورة في دراسة مادة عن بعد تكون إجبارية من الجامعة يجب على الطالب رفع طلب الدراسة في نظام سفير قبل الخطة الدراسية، وعند إيقاف الصرف لأي سبب مثل عدم رفع تقرير دراسي، فينبغي على الطالب رفع طلب إعادة الصرف بعد قبول طلب «سبب إيقاف الصرف»، لأن التأخر في رفع الطلب سيتسبب في تأخير المخصصات المالية للطالب.

الخطوات التالية يجب اتباعها







رفع خطة دراسية وإرفاق الجدول الدراسي بشكل دوري



رفع التقرير الدراسي مع إرفاق كشف درجات رسمي



التأكد من الحصول على الضمان المالي بعد قبول الخطة الدراسية



متابعة مواعيد الحذف والإضافة للمواد الدراسية في الوقت المحدد



رفع طلب الدراسة عن بعد في نظام سفير قبل الخطة الدراسية



التقديم بطلب تمديد البعثة مع إرفاق صورة كشف درجات حديث



عند إيقاف الصرف لأي سبب يجب رفع طلب إعادة الصرف



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