شكرا لقرائتكم خبر حرفي يوناني يبهر زوار «بوليفارد» بالتحف الخشبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتميز منطقة اليونان في «بوليفارد وورلد» بمحاكاتها الواقع اليوناني بجزره الكثيرة وأبنيته المتميزة بلونيها الأزرق والأبيض؛ مما جعل المنطقة مقصدا لكثير من الزوار.

وضمن الأزقة اليونانية يوجد متجر فريد من نوعه أسماه صاحبه اليوناني «المتحف الصغير»، وهو ركن يعرض فيه اليوناني كوستاكس أنياكس منتجاته الفنية الخشبية التي برع في صناعتها منذ أكثر من 15 عاما.

ويبهر الحرفي أنياكس زواره بصناعة تحفه الخشبية أمامهم بمهارة فائقة تمكنه من إنجازها خلال دقائق، لينتج من بين يديه تحفا بأشكال فريدة متنوعة قد تكون على شكل جرة، أو صحون، أو إكسسوارات للزينة، برسومات عدة وأحجام مختلفة.

واصطحب أنياكس أدوات حرفته من اليونان إلى موسم الرياض 2022، ليعرض خبرته في هذه المهنة التي استقاها من جزيرة كيفالونيا اليونانية المشهورة بالتجارة والحرف اليدوية التي يتناقلها روادها جيلا بعد جيل.

وتحدث الحِرفي عن نفسه قائلا، إنه يعتبر فنانا متقنا في مهنته، وإنه أسهم بوضع لمساته الفنية في كثير من المشروعات في بلاده، خلال صناعة الأرضيات المزخرفة بأشكال هندسية فائقة الجمال، وأخشاب الديكورات والزينة بكل أنواعها، سواء للمكاتب أو المنازل.

وأضاف، بأن عمله في الحرف الخشبية أصبح الشغف الأساسي في حياته، وأنه يجد السعادة في إنجاز أعماله، ورؤية نظرات الإعجاب على وجوه زوار متحفه. وأبدى فخره وسعادته بالمشاركة في فعاليات موسم الرياض 2022، موضحا أنها تضاف إلى مسيرته المهنية؛ لكونها فرصة كبيرة لإبراز ثقافة اليونان الحرفية لزوار الموسم.

وعبر عن دهشته وإعجابه الكبير بمناطق بوليفارد وورلد العشر، وما يصاحبها من أنشطة وفعاليات وتجارب، خصوصا الأركان التي تهتم بالحرف والمنتجات اليدوية من مختلف مناطق العالم.

بوليفارد وورلد

تمثل واحدة من 15 منطقة في موسم الرياض 2022

تقدم المنطقة مجموعة من الخيارات الترفيهية

تتميز كل منطقة منها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة:

