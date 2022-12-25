شكرا لقرائتكم خبر معرض عن دور اللغة العربية في الحضارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة منطقة جازان بالشراكة مع أكاديمية «صبا» الثقافية وعدد من الجهات المشاركة، أمس الأول، معرضا مفتوحا بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية والمقام تحت شعار «مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية» ، وذلك بالشارع الثقافي بمدينة جيزان.

وتضمن المعرض أركانا متعددة شملت الخط العربي، والفن التشكيلي، والحرف والفن، ورسومات الأطفال، والفن السينمائي، وبراعم جازان الريشة واللون.

ويأتي تفعيل اليوم العالمي للاحتفال باللغة العربية، انطلاقا من مكانة هذه اللغة ومواصلة العمل المشترك لدعمها ونشرها، والوقوف عند أبرز التحديات التي تواجهها اليوم وطرح الحلول المناسبة.

كما أن الأمانة وفي إطار برامج المشاركة المجتمعية المعنية، تعمل على توسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي بمشاركة الفرق التطوعية التابعة للقطاع البلدي بالمنطقة.