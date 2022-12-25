«السوشيال ميديا» ترفع نسبة الوعي بالمبادرات الاجتماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح رفع مستوى الوعي بالمبادرات المجتمعية في العصر الرقمي عملية في المتناول، هدفها إعلام الناس وتثقيفهم حول موضوع أو قضية بقصد التأثير على مواقفهم وسلوكياتهم، أو الاستعداد لحدث ما من أجل هدف محدد أو لحمايتهم.

ونشهد في المملكة كثيرا من المبادرات في هذا السياق، منها منصة المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية في جامعة الملك عبدالعزيز. وتتجسد رسالة هذه المبادرة في غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي لدى المجتمع والعمل على تحقيق تفعيل طاقات الأفراد في التنمية، والإسهام في خدمة المجتمع خلال الأنشطة والبرامج الاجتماعية. وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم المبادرات الاجتماعية والوصول إلى مليون متطوع بالمملكة.

وتلعب التطبيقات والمواقع الالكترونية مثل: فيس بوك وتويتر وتيك توك وانستقرام ويوتيوب، دورا حاسما في رفع مستوى الوعي بالمبادرات المجتمعية، وحشد الدعم لها بين الأفراد والمجتمع. لكن ما يهم هو الكيفية التي تتعامل فيها مع المبادرات المجتمعية في العصر الرقمي، إذ لا يكمن الهدف فقط في الوصول إلى جمهور أوسع، بل إلى التأثر الإيجابي.

مؤسسة «مسك» تضع هنا «خارطة طريق» لكيفية تحقيق أثر إيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، لرفع مستوى الوعي خاصة بالمبادرات الاجتماعية.