شكرا لقرائتكم خبر مستورة تسجل أعلى كمية أمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت قرية مستورة التابعة لمحافظة رابغ أعلى كمية هطول للأمطار بنحو 39 ملم أمس الأول، حسب رصد للمركز الوطني للأرصاد لكميات الأمطار المسجلة على منطقة مكة المكرمة خلال 24 ساعة.

فيما حلت محافظة الجموم ثانيا ببلوغ كمية الأمطار فيها 34 ملم، ثم محافظة الكامل ثالثا بـ31 ملم.

في المقابل، أظهر تقرير المركز عبر رصده الأمطار عبر 32 محطة، تفاوتا في كميات هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة، حيث سجلت منطقة «الزبان» التابعة للمويه بالطائف أدني كمية أمطار بواقع 0.6 ملم.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره المقدم عن حالة الطقس للجمعة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.