مستورة تسجل أعلى كمية أمطار

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فيما حلت محافظة الجموم ثانيا ببلوغ كمية الأمطار فيها 34 ملم، ثم محافظة الكامل ثالثا بـ31 ملم.في المقابل، أظهر تقرير المركز عبر رصده الأمطار عبر 32 محطة، تفاوتا في كميات هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة، حيث سجلت منطقة «الزبان» التابعة للمويه بالطائف أدني كمية أمطار بواقع 0.6 ملم.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره المقدم عن حالة الطقس للجمعة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
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