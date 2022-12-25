المملكة تدعم وجودها في «الإيسيسكو» بـ75 مبادرة جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضمنت 75 مبادرة جديدة تعزيز وترسيخ وجود المملكة، عرضت اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، ملامح الاستراتيجية العامة لعضويتها داخل المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو).

ومن المفترض أن يتم تنفيذ بنود الاستراتيجية خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وعرض الاستراتيجية كل من وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، وأمين عام اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم أحمد البليهد، بإشراف وتوجيه وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الأمير بدر بن فرحان.

وعرضت الاستراتيجية على هامش استضافة المجلس التنفيذي لمنظمة «الإيسيسكو» في دورته الـ43 التي تقام يومي 23 و24 ديسمبر الجاري، وتحتضنها العاصمة المغربية الرباط.

وأوصت اللجنة بالعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتواصل مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لتحديد الأنشطة والبرامج والمبادرات المقترح تنفيذها، وزيادة التعريف بالمنظمة لدى الجهات المعنية بالتربية والثقافة والعلوم والمعلومات والاتصال (القطاع الحكومي، والخاص وغير الربحي).

وحددت الاستراتيجية «الهدف الرئيس» لها في دعم منظمة «الإيسيسكو» بما يخدم دول العالم الإسلامي في تعزيز جهودها في مجالات التربية والثقافة والعلوم والمعلومات والاتصال. وتوزعت «النظرة المستقبلية» للاستراتيجية بين تحسـين كفاءة الدعم المالي المخصص للمنظمة، وتقديم جوائز سعودية في مجالات عمل المنظمة

أهم ملامح الاستراتيجية

- ركزت على تفعيل الوجود الاستراتيجي للمملكة في المنظمة بـ5 قوائم رئيسة:







ركزت الأولى على الهدف الاستراتيجي من الانضمام إلى منظمة الإيسيسكو



الثانية تناولت «النظرة المستقبلية»



الثالثة تضمنت 75 مبادرة



الرابعة تطرقت إلى 14 شراكة بين جهات سعودية مع المنظمة



الخامسة الأخيرة شملت 4 توصيات



- 16 مقترحا، تتبناها اللجنة الوطنية، تركز في مجملها على ترسيخ وجود المملكة وتعزيز دورها في منظمة »الإيسيسكو«.

- 5 مبادرات تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

- 3 مبادرات تنفذها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

- مبادرتان، تقوم بهما مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

- مبادرة واحدة، تتبناها مؤسسة مسك الخيرية.

- ضمت قائمة »الشراكات« التي احتوتها الاستراتيجية، عقد 14 شراكة ومذكرات تفاهم.

- 22 مبادرة تشرف عليها وزارة الثقافة.

- 3 مبادرات تخص وزارة البيئة والمياه والزراعة

- 7 مبادرات تقوم بها وزارة الإعلام

- 15 مبادرة تتبناها وزارة التعليم