شكرا لقرائتكم خبر مختصون يناقشون مستجدات علاج الروماتيزم وخشونة المفاصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز الثامن للمستجدات في أمراض الروماتيزم خلال ختام أعماله بجدة، أمس، أهم مستجدات علاج أمراض الروماتيزم؛ والروماتويد ومضاعفات أمراض المفاصل، وأحدث التطورات والمستجدات العلاجية لخشونة المفاصل.

وتطرق المؤتمر الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني، واستمر على مدى 3 أيام؛ بمشاركة نحو 52 متحدثا وأطباء متخصصين واستشاريين من مختلف مناطق المملكة وخارجها، إلى مستجدات أحدث التطورات العلاجية.

كما سلط الضوء على أحدث التطورات المعملية والسريرية في تشخيص الالتهاب المفصلي؛ حيث يعني بآخر ما توصلت إليه البحوث والدراسات الخاصة بأمراض الروماتيزم؛ وقد تمت مناقشة عدة علاجات صائبة ومجربة التي أحدثت ثورة نوعية فيما يخص علاج آلام الروماتيزم.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور سامي بحلس، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة مستجدات طب الروماتيزم وتبادل الخبرات، والمستجدات المختلفة من خلال جلسات ومحاضرة، إضافة إلى ورشة عمل لتبادل الخبرات العلمية والعملية والطبية، ورفع الوعي والمستجدات لدى الممارسين الصحيين، ورفع مستوى القدرات.

وأكد أهمية دور الأطباء التوعوي للمجتمع، وتوعية المرضى من الروماتويد، وكيفية علاجه وتفاديه وإمكان التخلص منه، داعيا المرضى للذهاب إلى الطبيب المختص وعرض الحالة، والالتزام بالأدوية والعلاجات والالتزام بمنهج صحي في الحياة، وترك التدخين وعمل الرياضة وأخذ وجبة متكاملة.