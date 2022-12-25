شكرا لقرائتكم خبر لجنة الجبيل للطوارئ تباشر 9 حوادث صناعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت لجنة الجبيل للطوارئ «جماعة» جمعيتها العمومية، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الأمنية والشركات الصناعية بالجبيل ورأس الخير، وإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

واطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير عن أبرز وأهم البرامج والمنجزات التي حققتها اللجنة خلال 2022، التي تضمنت مباشرة 9 حوادث صناعية، وتنفيذ 24 تجربة فرضية؛ للتأكد من جاهزية الشركات الصناعية الأعضاء في الاستجابة لحالات الطوارئ ومكافحة وإخماد الحرائق الصناعية والبتروكيماوية، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية في مجال السلامة وأنظمة إدارة الحوادث لأكثر من 79 متدربا من منسوبي الشركات في الجبيل الصناعية. كما اطلع الأعضاء على التقرير المالي للجنة لعام 2022، إلى جانب استعراض التصور المعتمد للميزانية التقديرية للعام المقبل 2023.

وشهد الاجتماع انتخاب رئيسا للجنة ورؤساء للجان الفرعية خلال الدورة الجديدة، ومناقشة عدد من المقترحات التطويرية، منها تنفيذ ورش العمل الفنية، وتكريم الشركات المتميزة في مجال السلامة.