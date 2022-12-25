7 حالات قلبية تتطلب الإذن الطبي قبل العمرة

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وتضمنت الحالات ألم القلب من المرحلة الثالثة والرابعة، وكذلك ألم الصدر عند المشي القصير، إضافة إلى فشل التحكم في ضغط الدم، وضيق التنفس من الدرجة الثالثة.كما تتضمن فشل القلب مع انتفاخ الأرجل، إلى جانب الإصابات والعمليات القلبية الحديثة، وأخيرا ضيق صمامات القلب.
ويمكن أن تقلل الأنشطة البدنية اليومية المنتظمة من خطر الإصابة بمرض القلب.
وتساعد الأنشطة البدنية في التحكم في وزنك، وتقلل أيضا من فرص الإصابة بحالات أخرى قد تسبب إجهادا للقلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، والإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
نصائح قبل العمرة
- حجز وقت غير مزدحم
- تجنب الكافيين ومدرات البول
- النوم الكافي والاسترخاء
- شرب سوائل أكثر من المعتاد
- تجنب الأغذية الدسمة والمالحة
- استشارة الطبيب المختص
نصائح أثناء العمرة
- تناول الأدوية في وقتها
- الإكثار من شرب زمزم أو أي سوائل
- طلب المساعدة الطبية عند الشعور بالتعب
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