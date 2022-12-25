41.5 % من القضايا الجنائية سببها المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متوسط السن لبدء تعاطي المخدرات هو 13 إلى 18 سنة، لذا كن قريبا من أبنائك ونبههم بخطورة وتجربة أي شيء غير معروف، ولا تفسد حياتهم بالابتعاد عنهم، فالترابط الأسري والتواصل يجنبهم خطر المخدرات وإدمانها.

وقد أظهر إحصاء نشرته اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن 41.5 % من القضايا الجنائية سببها تناول المخدرات، وأن هذا الداء يقف أيضا وراء 47.9 % من المشاكل الأسرية المتعددة.

وفيما يتعلق بأسباب التعاطي، ذكرت اللجنة أن التوبيخ الأسري يأتي في المقدمة بـ 40 % ثم العنف الأسري 32.6 % والتسلط الأسري 29 % وأخيرا قسوة الأب 25 %.

وأشارت اللجنة إلى أن المنزل المفكك هو المكان المفضل للمخدرات، في ظل غياب الرقابة الأسرية وانعدام التوجيه والإرشاد من الوالدين، وكذلك سوء المعاملة وتهميش الشخصية والنبذ الاجتماعي.

ويتضمن غياب القدوة التي تشمل إهمال تأدية الرسالة وانعدام التوعية والتثقيف.

ومن أهم الأسباب وجود البيئة المهملة، وهو ما يعني وجود متعاطين في البيئة المحيطة، بسبب غياب التواصل الأسري.

نصائح لتوعية الأبناء من سن 5 إلى 12







تعزيز الترابط الأسري



الاحتواء والإنصات الفعال



تنمية المهارات الاجتماعية



تعاون الأسرة كفريق واحد



خلق بيئة آمنة



زرع الثقة والمسؤولية



حفظ كرامة الأبناء



تنمية الانضباط الذاتي



منع حدوث السلوكيات الخطرة



تمثيل القدوة الصالحة



تصحيح المفاهيم الخاطئة



معالجة السلوك الخطأ



الدواعي المؤدية الى التعاطي