وفاة وزير الحج الأسبق محمود سفر

انتقل إلى رحمة الله اليوم وزير الحج الأسبق الدكتور محمود محمد سفر، ورثى الفقيد العديد من المسؤولين وذكروا سجاياه وأعماله المميزة في خدمة الدين والقيادة الرشيدة والوطن.

وتقلد الفقيد عددا من المناصب من أبرزها تعيينه أمينا عاما لمجلس الوزراء عام 1963 هـ، ووزيرا للحج عام 1414 هـ .