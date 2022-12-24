شكرا لقرائتكم تمويل بقيمة 5 مليارات ريال من بنك التنمية الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن ارتفاعات قياسية لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة في نهاية عام 2022 بتمويل أكثر من 8600 منشأة بقيمة تجاوزت 5 مليارات ريال .

وكشف تقرير البنك انتهاء الأعمال التمويلية لجميع المنتجات للعام الحالي باعتماد تمويلات بأكثر من 13 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة خلال عام واحد فقط، تشمل أكثر من 63 ألف قرض اجتماعي، وتمكين أكثر من 99 ألف ممارس للعمل الحر وأسرة منتجة من دخول سوق العمل في كافة مدن المملكة بتمويل بلغ4,4 مليار ريال.

وأقر مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية مخصصات مالية تفوق 35مليار ريال للمنتجات التمويلية للأعوام الثلاثة المقبلة لتعزيز الشمول المالي والاقتصادي للمواطنين ورواد الاعمال .

وجاء القرار عقب اجتماع مجلس الإدارة للربع الرابع للعام الجاري، والذي عقد برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور جميع أعضاء المجلس.

وأشاد رئيس المجلس بنتائج البنك للعام الجاري، بعد زيادة عدد المستفيدين من المنتجات التنموية نتيجة النمو في محفظة البنك التمويلية بنمو 21% عن العام الماضي،

تحريك عجلة الاقتصاد

منوهاً بأن ذلك ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنويعه ونمو عدد المنشآت الناشئة والصغيرة بنسبة 34%، كما ارتفع حجم التمويل الاجتماعي بنسبة 3% لعام 2022، بالإضافة الى المساهمة في دعم تأسيس أكثر من 47 الف حساب ادخاري جديد للمستفيدين من البنك ، وتمكين أكثر من 15 جمعية ومؤسسة غير ربحية لدعم تعميق أثر القطاع غير الربحي في المملكة .

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد بأن البنك عمل على تقديم خدمات متكاملة لرواد الأعمال والمستثمرين من خلال عدد من المنصات المتخصصة التابعة للبنك ، مثل مركز دلني للأعمال وبرنامج امبريتك ، التي استضافت أكثر من 38 ألف رائد أعمال لتمكينهم من الاستفادة من خدمات البنك في مجالات بناء القدرات والاستشارات المالية وبناء نماذج الاعمال والترابط الاقتصادي ، بزيادة بلغت 52% عن العام الماضي، بالإضافة الى التوسع في النموذج الجديد لفروع البنك (جادة 30) وهو قائم على مفهوم حاضنات ومسرعات الاعمال في المناطق الإدارية لدعم الاقتصاد المناطقي بالاعتماد على الميزة التنافسية ، والذي حاز على جائزة أفضل مشروع تحول مقدم من معهد ادارة المشاريع العالمي PMI ضمن منافسة مع أكثر من 400 جهة حكومية وخاصة.

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نتائج بنك التنمية الاجتماعية

واستعرض مجلس الإدارة خلال اجتماعه نتائج الأداء وتطورات أعمال البنك بنهاية العام المالي 2022، وأهمها وتيرة تنفيذ برامج التحول الرقمي، والالتزام بالحوكمة، وتعزيز رأس المال البشري عبر استقطاب الكفاءات وتنمية القدرات البشرية، مما انعكس إيجاباً على مستوى رضا العملاء، ، وقد توجت الاعمال بحصول البنك على عدد من الجوائز التقديرية منها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة, وجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي ، وجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة وتحقيق مركز متقدم في تقييم هيئة الحكومة الرقمية للنضج في إدارة المخاطر واستمرارية الاعمال.

وفي ختام الاجتماع قدم مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ

على الدعم اللامحدود لقطاع التنمية الاجتماعية، والذي ساهم في تحقيق النتائج المرجوة للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، والارتقاء بأداء البنك ليصل إلى مستهدفاته الاستراتيجية، من أجل رفع وتيرة التنمية الاجتماعية وجودة الحياة في كافة مناطق المملكة على حد سواء.