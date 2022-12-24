شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. توتر العلاقات بين رونالدو ووكيله أعماله بسبب النصر السعودي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة" ريفلو ديبورتيفو " الإسبانية أن العلاقة الحالية بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله خورخي مينديز أصبحت متوترة تمامًا فى الآونة الأخيرة، حيث أن اللاعب يري بأن وكيله يقوم بدفعه للموافقة إلى عرض النصر السعودي فقط، فى الوقت الذي يفشل فيه بإيجاد نادي آخر له داخل أوروبا.

وأضافت التقارير أن اللاعب يشعر بالإستياء من وكيله والذي يفكر فى العمولة التى سيحصل عليها من جراء إنتقاله إلى النصر، فى الوقت الذي لا يفكر فيه بمصلحة اللاعب الشخصية، الأمر الذي يثير غضب اللاعب ويوتر العلاقة بينهما، مما قد يدفع اللاعب البحث عن وكيل آخر فى الفترة المقبلة.



رونالدو يتهم وكيله بالفشل!

وأكدت بعض المصادر أن رونالدو يري بأن مينديز هو السبب الرئيسي فى عدم رغبة الأندية وخشيتهم من التعاقد معه فى الفترة المقبلة، الشئ الذي يثير تعجب اللاعب بشدة، خاصة أنه أحد أبرز اللاعبين فى العالم من لاعبي جيله، كما أنه يحتاج لمواصلة اللاعب فى الفترة الحالية من أجل البرتغال.



رونالدو يحسم مصيره خلال ساعات!

وعلى الرغم من تأكيد العديد من المصادر بتواجد اللاعب فى مدينة الرياض من أجل توقيع عقود إنضمامه إلى فريق النصر العالمي، إلا أن اللاعب يؤجل توقيع العقود فى الفترة الحالية والإنتظار حتى نهاية 2022، وحسم قراره النهائي مطلع يناير القادم بالموافقة على العرض السعودي من عدمه.