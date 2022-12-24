شكرا لقرائتكم خبر عن كشف سبب قرار سانتو تجاه لاعبي اتحاد جدة قبل مواجهة التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن سبب قرار البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تجاه لاعبيه قبل مواجهة التعاون بدوري روشن السعودي.

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وكان المدير الفني البرتغالي لفريق الاتحاد، منح لاعبيه راحة من التدريبات يوم أمس الجمعة، قبل المواجهة المرتقبة أمام التعاون وبعد التأهل في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت التقارير، أن السبب هو عددا من لاعبي فريق الاتحاد قد تعرض لشد عضلي عقب مباراة الشباب التي استمرت 120 دقيقة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الشباب بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبهذه النتيجة حجز نادي الاتحاد مقعدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيواجه حامل لقب البطولة نادي الفيحاء، في دور الثمانية.