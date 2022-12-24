شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقف نجم النصر من مواجهة الهلال في ديربي الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من مواجهة الهلال، في ديربي الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يستضيف النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني نظيره الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، بعد غدٍ الإثنين على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وأكدت التقارير، أن عبدالرحمن غريب لاعب النصر، سوف يخضع لاختبار طبي خلال تدريبات ناديه اليوم السبت أو غد الأحد لحسم موقفه من قائمة الديربي.

وقالت صحيفة "الرياضية السعودية"، إن غريب سوف يجلس احتياطيًا إذا عاد إلى التدريبات قبل المباراة التي سيفتح فريق النصر صفحتها مساء اليوم.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الهلال مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دوري روشن، والتي يسعى خلالها لتحقيق الفوز لمواصلة الصدارة.

وكانت الرابطة أعلنت إقامة المباراة على ملعب مرسول بارك وعدم نقلها، رغم معاناة الأرضية من سوء العشب والتي ظهرت في مواجهة النصر بكأس خادم الحرمين الشريفين والتي تأهل خلالها إلى دور الثمانيه.